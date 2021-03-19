Паводок может помешать строительству пешеходного моста в Орле

19.3.2021 | 10:10 ЖКХ, Новости

Эту проблему признали в мэрии

Мэрия Орла признала, что паводок может сдвинуть сроки ввода в эксплуатацию пешеходной переправы возле Красного моста. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Строительство моста планируется завершить к концу апреля, однако наводнение может внести свои коррективы. Уже смонтировано 28 стальных свай, формируются основания временного моста.

Возведением моста занимаются 14 человек, а также спецтехника — 100-тонный самоходный кран и вибропогружатель. В администрации заверили, что несмотря на ремонт Красного моста, орловцы смогут спокойно попасть из Заводского в Железнодорожный район и обратно.

ИА «Орелград»

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