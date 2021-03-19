Семья погибшего на аттракционе орловца получит компенсацию

Суд рассмотрел дело по иску к Городскому парку культуры и отдыха.

Гражданское дело было рассмотрено судом Советского района города Орла, пресс-служба которого и сообщила его подробности. Иск подали родители, а также брат и сестра орловца, погибшего в 2016 году. Ответчиками выступили Горпарк культуры и отдыха и Орловская областная клиническая больница.

Из материалов следует, что в августе 2016 года в парке произошло ЧП: посетитель выпал из сидения аттракциона «Вихрь» во время движения. Он упал на асфальт и получил серьезные травмы. Пострадавшего доставили в областную больницу, где он чуть позже скончался. Родственники погибшего просили в суде о взыскании компенсации морального вреда.

По их мнению, молодой человек выпал из сидения из-за нарушения техники безопасности при эксплуатации аттракциона. В частности, они заявили об отсутствии на аттракционе средств безопасности, предусмотренных заводом-изготовителем. Что касается больницы, то медиков родственники обвинили в некачественном лечении.

Суд оценил все представленные доказательства, в том числе заключение экспертизы. В результате он пришел к выводу, что со стороны больницы «имели место дефекты оказания медицинской помощи». Поэтому больницу обязали выплатить компенсацию морального вреда: по 20 тысяч рублей в пользу каждого из родителей и по 10 тысяч — в пользу брата и сестры.

Парк также должен будет заплатить родственникам: 200 тысяч рублей – родителям, 100 тысяч — брату и сестре. Тут суд пояснил, что при определении размера компенсации была учтена грубая неосторожность самого потерпевшего. Оказалось, что он был инвалидом второй группы по психическому заболеванию, поэтому в силу психологических особенностей невозможно было предугадать его реакцию в момент работы аттракциона.

«Родные безусловно знали об указанных проявлениях его поведения, однако допустили его к катанию на аттракционе», — отметили в райсуде. Добавим, что решение по данному делу еще не вступило в законную силу, поскольку оно может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»