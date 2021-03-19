Суд обязал орловчанку снести торговый павильон

19.3.2021 | 10:29 Новости, Общество

Однако решение суда женщина исполнила только после вмешательства приставов

Суд обязал орловчанку освободить земельный участок, на котором она незаконно поставила торговый павильон. Женщина не исполняла решение суда, пока к ней не пришли судебные приставы.

Об этом рассказала пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Орловской области. На исполнении в УФССП находилось исполнительное производство в отношении местной жительницы. Добровольно исполнить решение суда женщина отказывалась. В связи с этим, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5000 рублей.

Однако никаких выводов орловчанка не сделала и продолжила уклоняться от исполнения решения суда. Вследствие чего ее не раз привлекли к административной ответственности. Кроме того, приставы запретили ей выезжать за границу.

В итоге орловчанка сдалась и выполнила постановление суда.

ИА «Орелград»

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