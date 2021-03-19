Суд обязал орловчанку снести торговый павильон

Однако решение суда женщина исполнила только после вмешательства приставов

Суд обязал орловчанку освободить земельный участок, на котором она незаконно поставила торговый павильон. Женщина не исполняла решение суда, пока к ней не пришли судебные приставы.

Об этом рассказала пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Орловской области. На исполнении в УФССП находилось исполнительное производство в отношении местной жительницы. Добровольно исполнить решение суда женщина отказывалась. В связи с этим, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5000 рублей.

Однако никаких выводов орловчанка не сделала и продолжила уклоняться от исполнения решения суда. Вследствие чего ее не раз привлекли к административной ответственности. Кроме того, приставы запретили ей выезжать за границу.

В итоге орловчанка сдалась и выполнила постановление суда.

ИА «Орелград»