В Орле гаишники провели «охоту» на маршрутки

19.3.2021 | 13:18 Новости, Общество

Сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, целью рейда было выявление и пресечение нарушений при перевозках пассажиров на территории административного центра. В ведомстве отмечают важность подобных проверок, ведь водители общественного транспорта несут повышенную ответственность – от них зависит жизнь и здоровье пассажиров.

Согласно официальным данным, в текущем году в Орле было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, произошедших по вине водителей маршруток. В результате этих ДТП пострадали два пассажира. Чтобы подобное не повторилось, сотрудники ГИБДД и провели дополнительное профилактическое мероприятие. В результате было выявлено восемь нарушений правил перевозки людей. Ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.12.23 КоАП РФ.

«Анализ показывает, что основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов являются грубые нарушения водителями правил дорожного движения, — сообщает пресс-служба УМВД. — Наиболее распространенным из них является перевозка пассажиров сверх норм вместимости транспортного средства, предусмотренных заводом изготовителем. На это и обращалось особое внимание при проведении рейдового мероприятия».

ИА «Орелград»

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