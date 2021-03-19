В Орле гаишники провели «охоту» на маршрутки

Сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, целью рейда было выявление и пресечение нарушений при перевозках пассажиров на территории административного центра. В ведомстве отмечают важность подобных проверок, ведь водители общественного транспорта несут повышенную ответственность – от них зависит жизнь и здоровье пассажиров.

Согласно официальным данным, в текущем году в Орле было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, произошедших по вине водителей маршруток. В результате этих ДТП пострадали два пассажира. Чтобы подобное не повторилось, сотрудники ГИБДД и провели дополнительное профилактическое мероприятие. В результате было выявлено восемь нарушений правил перевозки людей. Ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.12.23 КоАП РФ.

«Анализ показывает, что основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов являются грубые нарушения водителями правил дорожного движения, — сообщает пресс-служба УМВД. — Наиболее распространенным из них является перевозка пассажиров сверх норм вместимости транспортного средства, предусмотренных заводом изготовителем. На это и обращалось особое внимание при проведении рейдового мероприятия».

ИА «Орелград»