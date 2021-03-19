В Орле от огня спасли машину и мотоцикл

Пожар охватил гараж, люди не пострадали
Орловские пожарные спасли от огня машину и мотоцикл, припаркованные в гараже. О происшествии рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.
Сигнал о происшествии поступил 18 марта в 12.29 из ГПК «Нива». Пожар случился в гараже. Впрочем, спасателям удалось не допустить, чтобы огонь перекинулся на стоявшие там «Фольксваген Джетту» и мотоцикл. Также от пламени спасена конструкция гаража.
«В результате пожара обгорело напольное покрытие. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет», — говорится в сводке.
ИА «Орелград»