В Орле от огня спасли машину и мотоцикл

Пожар охватил гараж, люди не пострадали

Орловские пожарные спасли от огня машину и мотоцикл, припаркованные в гараже. О происшествии рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.

Сигнал о происшествии поступил 18 марта в 12.29 из ГПК «Нива». Пожар случился в гараже. Впрочем, спасателям удалось не допустить, чтобы огонь перекинулся на стоявшие там «Фольксваген Джетту» и мотоцикл. Также от пламени спасена конструкция гаража.

«В результате пожара обгорело напольное покрытие. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет», — говорится в сводке.

ИА «Орелград»