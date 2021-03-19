В Орле придумали, как не допустить повторения ямочного коллапса

Чиновник Алексей Субботин перечислил три чиновничьих пункта
Профильный комитет орловского облсовета затронул тему состояния дорог в Орле и области. Вице-спикер Михаил Вдовин спросил и. о. главы департамента строительства, ЖКХ и транспорта Алексея Субботина, как не допустить повторения нынешней катастрофической ситуации.
Субботин назвал «совокупность факторов», которую он считает достаточной для исправления ситуации. Процитируем:
- «привлечение дополнительных объёмов финансирования»;
- «своевременное и качественное проведение работ по ямочному ремонту»;
- «проведение работ по подготовке к зимнему сезону».
По словам Субботина, иногда заказчики ремонта не уделяют внимание маленьким дефектам, которые после зимы превращаются в ямы. Вдовин предложил чиновнику поставить рост уровня контроля на первое место в списке задач.
Также стало известно, что объём Дорожного фонда Орловской области в 2020 году составил 7 млрд рублей.
ИА «Орелград»