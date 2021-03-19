В Орле придумали, как не допустить повторения ямочного коллапса

19.3.2021 | 10:19 Новости, Политика

Чиновник Алексей Субботин перечислил три чиновничьих пункта

Профильный комитет орловского облсовета затронул тему состояния дорог в Орле и области. Вице-спикер Михаил Вдовин спросил и. о. главы департамента строительства, ЖКХ и транспорта Алексея Субботина, как не допустить повторения нынешней катастрофической ситуации.

Субботин назвал «совокупность факторов», которую он считает достаточной для исправления ситуации. Процитируем:

  • «привлечение дополнительных объёмов финансирования»;
  • «своевременное и качественное проведение работ по ямочному ремонту»;
  • «проведение работ по подготовке к зимнему сезону».

По словам Субботина, иногда заказчики ремонта не уделяют внимание маленьким дефектам, которые после зимы превращаются в ямы. Вдовин предложил чиновнику поставить рост уровня контроля на первое место в списке задач.

Также стало известно, что объём Дорожного фонда Орловской области в 2020 году составил 7 млрд рублей.

ИА «Орелград»

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