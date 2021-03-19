В Орловской области просел сырьевой сектор

Промышленники по ряду отраслей сбавили темпы производства.

Орелстат обнародовал оперативные данные о промышленном производстве в Орловской области, в целом в феврале 2021 года его объемы выросли на 3,4 процента по сравнению с показателем годичной давности. Если же брать для расчетов январь-февраль 2021 года, то индекс промышленного производства составил 103,6 процента по отношению к аналогичному периоду 2020-го.

Судя по приведенным данным, тенденции в промышленном секторе являются разнонаправленными. Например, обращает на себя внимание сырьевой сектор, который явно просел по сравнению с показателями годичной давности. Объем производства в сырьевом секторе, по данным Орелстата, снизился на 26,3 процента по отношению к 2020 году. Также в минус, хоть и небольшой, ушли обрабатывающие производства региона. Снижение объемов их работы по отношению к январю-февралю предыдущего года составило 0,2 процента.

В то же время положительную динамику показал энергетический сектор, а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений. Индексы промышленного производства в этих отраслях варьируются от 117,5 до 125,2 процента. В Орелстате при этом отметили, что «ключевое влияние на формирование индекса промышленного производства в Орловской области оказывают предприятия, занимающиеся обрабатывающими производствами и обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха».

ИА «Орелград»