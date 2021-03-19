В Орловской области затопило еще один мост

19.3.2021 | 11:11 Новости, Общество

На этот раз — в Мценском районе

Низководный мост через Оку в районе деревни Городище Мценского района ушел под воду. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.

Таким образом, в результате паводка сейчас затоплены два низководных моста. Накануне стало известно, что под водой скрылся мост к деревне Тайное Орловского района. Подтопления дворов и дорог пока не зарегистрировано, подчеркнули в МЧС.

В Городище же теперь можно попасть через объект по маршруту Городище — Апальково — Отрадинское длиной 23 км.

Ведомство прогнозирует дальнейший подъем уровня воды в Оке. Мониторинг обстановки продолжается.

ИА «Орелград»

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