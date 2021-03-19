Хлебокомбинат добился отсрочки по делу о росте цен на хлеб в Орле

Причиной отложения рассмотрения дела стали технические трудности.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области в очередной раз перенесла на более поздний срок рассмотрение дела, возбужденного по признакам нарушения Орловским хлебокомбинатом статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Как уже рассказывал «Орелград», антимонопольщики изучают причины роста цен на хлеб в минувшем году.

В частности, их внимание привлекли обстоятельства установления в 2020 году оптово-отпускных цен на производимые хлеба массового спроса из смеси ржаной и пшеничной муки в размере от 6 до 10,2 процента. Например, согласно материалам дела, цены на хлеб социальной направленности «Спасский» с 1 марта 2020 года выросли на 7,5 процента, с 1 декабря – еще на 3,6 процента.

Рассмотреть дело планировалось еще зимой, но в конце января комиссия УФАС решила отложить его и запросила дополнительную информацию у хлебокомбината. Дело было назначено к рассмотрению на 11 марта 2021 года. В определении было указано, что заседание комиссии пройдет в дистанционном режиме без очного участия.

Хлебокомбинат предоставил запрошенную УФАС информацию в установленный срок. Однако затем предприятие подало ходатайство об отложении рассмотрения дела на более поздний срок в связи с отсутствием у него «технической возможности принять участие в рассмотрении в дистанционном режиме». Комиссия антимонопольной службы рассмотрела и удовлетворила его. Дело о росте цен на хлеб вновь отложено. Его рассмотрение назначено на 24 марта 2021 года.

Кроме того, комиссия УФАС вновь запросила дополнительную информацию у комбината. В частности, она потребовала представить сведения об объемах продаж в натуральном выражении хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки «Богородский» весом 0,6 кг в 2020 году — помесячно, с указанием размера стоимости упакованного и не упакованного хлеба. Ответчика по делу предупредили о том, что за предоставление недостоверной информации предусмотрена административная ответственность.

ИА «Орелград»