Орловчанка пожаловалась в суд на Россельхознадзор

20.3.2021 | 10:44 Новости, Общество

По ее мнению, она получила незаконный штраф за заросший «огород»

Дело о нарушении земельного законодательства в Орловской области дошло до суда. В роли административного истца выступила местная жительница, которой ранее управление Россельхознадзора выписало крупный штраф. Женщину наказали на 20 тысяч рублей за то, что она не проводила агротехнические и агрохимические мероприятия по борьбе с сорной растительностью на землях сельскохозяйственного назначения.

Пресс-служба ТУ Россельхознадзора уточнила, что спор зашел о законности привлечения гражданки к административной ответственности за заросшие сорняками земли. Сразу три таких участка общей площадью 9 га инспекторы ведомства выявили в ходе планового рейда и последующей внеплановой документарной проверки. Заросшая земля находится на территории Становского сельского поселения Орловского района.

Хозяйка участков обратилась в суд, желая отменить постановление о привлечении к административной ответственности. Она ссылалась на отсутствие в ее действиях состава и события административного правонарушения. Однако решением Орловского районного суда ее жалоба была оставлена без удовлетворения.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования