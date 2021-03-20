Орловчанка пожаловалась в суд на Россельхознадзор

По ее мнению, она получила незаконный штраф за заросший «огород»

Дело о нарушении земельного законодательства в Орловской области дошло до суда. В роли административного истца выступила местная жительница, которой ранее управление Россельхознадзора выписало крупный штраф. Женщину наказали на 20 тысяч рублей за то, что она не проводила агротехнические и агрохимические мероприятия по борьбе с сорной растительностью на землях сельскохозяйственного назначения.

Пресс-служба ТУ Россельхознадзора уточнила, что спор зашел о законности привлечения гражданки к административной ответственности за заросшие сорняками земли. Сразу три таких участка общей площадью 9 га инспекторы ведомства выявили в ходе планового рейда и последующей внеплановой документарной проверки. Заросшая земля находится на территории Становского сельского поселения Орловского района.

Хозяйка участков обратилась в суд, желая отменить постановление о привлечении к административной ответственности. Она ссылалась на отсутствие в ее действиях состава и события административного правонарушения. Однако решением Орловского районного суда ее жалоба была оставлена без удовлетворения.

ИА «Орелград»