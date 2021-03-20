Склад с зараженным зерном обнаружили под Орлом

Небезопасная продукция хранилась в Знаменском районе.

Подробности этой истории рассказали в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора. Проверка была проведена еще в январе 2021 года, но точка была поставлена только сейчас. Началось все с того, что инспекторы ведомства посетили одно из крестьянских хозяйств, расположенное в Знаменском районе. Было установлено, что местный фермер подготовил к реализации 26 тонн зерна пшеницы. Партия предназначалась для отправки на Курский комбинат хлебопродуктов.

Специалисты отобрали от нее пробы для дальнейшего исследования. Экспертизу провели сотрудники Орловской лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. Согласно заключению экспертов, проверенные образцы пшеницы не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». В частности, партия оказалась заражена такими вредителями хлебных запасов, как малый мучной хрущак и амбарный долгоносик.

«Все вредители находились в жизнеспособном состоянии, — подчеркнули в ТУ Россельхознадзора. — Наличие зараженности влечет ухудшение потребительских свойств зерна и создает угрозу распространения вредителей. Несмотря на выявленную зараженность глава КХ не провел обеззараживание и осуществил выпуск в обращение небезопасного зерна».

В результате на фермера оставили протоколы сразу по двум статьям КоАП РФ. Ему вынесли предупреждение о недопустимости дальнейшего нарушения закона и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Кроме того, было выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии зараженного зерна, которое уже исполнено.

ИА «Орелград»