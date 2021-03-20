В Орле наркоделец «спас» салон красоты

20.3.2021 | 10:47 Новости, Общество

Мужчина погасил долг, что спасло помещение от ареста и торгов.

В Орловской области должник полностью погасил задолженность по уголовному штрафу после того, как на принадлежащее ему нежилое помещение был наложен арест. Как пояснили в региональном управлении ФССП России, ранее данный гражданин был осужден по уголовному делу о незаконном сбыте наркотических и психотропных веществ.

Он получил основное наказание в виде лишения свободы, а дополнительным наказанием для него стал уголовный штраф в размере 250 тысяч рублей. В УФССП пояснили, что судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение должника «в целях оперативного исполнения требований исполнительного документа».

«Оказалось, что гражданину на праве собственности принадлежит нежилое помещение площадью 144 квадратных метра, в котором располагался салон красоты, — рассказали в областной службе судебных приставов. — Судебный пристав-исполнитель наложил арест на данное имущество должника. Не желая расставаться с недвижимостью, осужденным были приняты меры по оплате уголовного штрафа в полном размере».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования