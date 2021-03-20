В Орле наркоделец «спас» салон красоты

Мужчина погасил долг, что спасло помещение от ареста и торгов.

В Орловской области должник полностью погасил задолженность по уголовному штрафу после того, как на принадлежащее ему нежилое помещение был наложен арест. Как пояснили в региональном управлении ФССП России, ранее данный гражданин был осужден по уголовному делу о незаконном сбыте наркотических и психотропных веществ.

Он получил основное наказание в виде лишения свободы, а дополнительным наказанием для него стал уголовный штраф в размере 250 тысяч рублей. В УФССП пояснили, что судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение должника «в целях оперативного исполнения требований исполнительного документа».

«Оказалось, что гражданину на праве собственности принадлежит нежилое помещение площадью 144 квадратных метра, в котором располагался салон красоты, — рассказали в областной службе судебных приставов. — Судебный пристав-исполнитель наложил арест на данное имущество должника. Не желая расставаться с недвижимостью, осужденным были приняты меры по оплате уголовного штрафа в полном размере».

ИА «Орелград»