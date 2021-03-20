В Орле подорожал еврошифер

20.3.2021 | 11:44 Новости, Экономика

Стройматериалы вырвались в лидеры по росту цен.

В Орловской области в феврале 2021 года цены на непродовольственные товары повысились на 0,6 процента. Такие сведения привел Орелстат. Напомним, что в целом февральская инфляция в регионе составила 0,7 процента. Этот рывок был совершен за счет чувствительного подорожания продуктов питания и моторного топлива, в особенности сжиженного газа для заправки автомобилей.

Что касается группы непродовольственных товаров, то здесь сменились лидеры по росту цен. Если раньше таковыми были обручальные кольца и бытовая техника, то в феврале рейтинг возглавили строительные материалы. Средний рост цен на них в регионе за месяц составил 1,9 процента. При этом металлочерепица подорожала на 2,9 процента (до 569,24 рубля за квадратный метр), доска обрезная — на 3,7 процента (до 11 950,51 рубля за кубометр), еврошифер — на 4,6 процента (до 3032,81 рубля за 10 квадратных метров), плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные — на 6,6 процента (до 191,68 рубля за квадратный метр).

«Из наблюдаемых медикаментов и медицинских товаров выросла цена на сульфацетамид на 3,2 процента, настойку пустырника — на 3,9 процента, термометр медицинский электронный стандартный — на 6 процентов и троксерутин — на 6,6 процента», — подсчитали также в Орелстате.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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