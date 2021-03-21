Орловский суд рассмотрел дело о деградации земли

Владельцев заросшего участка обязали рекультивировать почву.

Необычное дело рассмотрел Ливенский районный суд. Он удовлетворил требования Территориального управления Россельхознадзора, которое просило обязать собственников земельных участков под Орлом восстановить нарушенный плодородный слой почвы. Суд это сделал и обязал землевладельцев разработать проект рекультивации и провести соответствующие работы, направленные на восстановление нарушенного состояния окружающей среды.

Началось все еще в ноябре 2019 года. Как пояснила пресс-служба ТУ Россельхознадзора, сотрудники этого ведомства в ходе планового осмотра земель сельскохозяйственного назначения на территории Успенского сельского поселения Должанского района обнаружили так называемую карьерную выемку.

В этой яме образовалась свалка — в нее был сложен различный мусор. Площадь самой карьерной выемки составляла 0,2 га, а свалка ТБО занимала 0,03 га. Кроме того, часть земли площадью 1,6 га густо заросла сорняками. Образцы почвы были направлены на исследование в лабораторию. Агрохимическая экспертиза показала уменьшение органического вещества, что свидетельствует о деградации земель.

«Как было установлено, земельный участок принадлежит трем гражданам на праве долевой собственности, но передан в аренду с 2016 года индивидуальному предпринимателю, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — По результатам контрольно-надзорных мероприятий арендатор земельного участка привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей».

Что касается владельцев земли, то они могли и не доводить дело до суда. Управление Россельхознадзора изначально направило им претензию, предложив добровольно привести землю в порядок. Но так как граждане это письмо проигнорировали, отвечать им пришлось перед судом.

ИА «Орелград»