Орловское МУП наказали за трудовые нарушения

Нарушения законодательства были вскрыты на ливенском предприятии.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, муниципальное унитарное предприятие «Ливенские тепловые сети» и один из ответственных сотрудников этого МУПа привлечены к административной ответственности по итогам прошедшей плановой проверки. Сообщается, что на предприятии были выявлены нарушения трудового законодательства.

Например, работодатель не ознакомил под роспись работников с коллективным договором на 2021-2024 годы. В вину МУПу поставили и то, что график сменности, то есть график дежурств, до работников был доведен позже срока, установленного трудовым законодательством.

Кроме того, работники не были ознакомлены под роспись с результатами проведения специальной оценки труда на их рабочем месте. Итогом проверки стало и то, что директору МУП «Ливенские тепловые сети» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

ИА «Орелград»