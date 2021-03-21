Под Орлом за 32 миллиона рублей обезопасят дороги

Власти Ливенского района утвердили целевую дорожную программу.

Администрация Ливенского района утвердила муниципальную программу обеспечения безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы. Она предусматривает сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. Общий объем финансирования программы составляет 32,752 миллиона рублей, основная часть которых поступит из Дорожного фонда Орловской области.

Согласно пояснительной записке, по территории Ливенского района проходит 1203,9 км автомобильных дорог, из них федеральных – всего 50 км. Протяженность региональных автодорог составляет 256,52 км, районных — 145,929 км, дорог сельских поселений (улично-дорожной сети, в том числе подъезды к социально значимым объектам) — 751,5 км.

Авторы программы отмечают, что в последнее десятилетие проблема аварийности приобрела особую остроту. Причиной этого в документе названо «несоответствие дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении», а также крайне низкая дисциплина участников дорожного движения.

Подсчитано, что в 2020 году на территории Ливенского района произошло 202 дорожно-транспортных происшествия, на 8 процентов больше, чем годом ранее. В результате этих аварий погибло 17 человек, что почти вдвое больше, чем в 2019 году. Ранения различной степени тяжести получили 55 человек, или на 41 процент больше, чем в предыдущем году.

Повышение уровня аварийности на дорогах района чиновники объясняют целым рядом факторов. Так, по их мнению, темпы роста автопарка значительно опережают темпы строительства и содержания автодорог. Еще одним фактором названо недостаточное финансирование работ служб эксплуатации дорог, что ведет к значительному ухудшению условий движения. Также авторы программы отмечают большой износ многих транспортных средств и их несоответствие современным требованиям безопасности движения, изношенность асфальтового покрытия автомобильных дорог.

«Рост автомобилизации населения района сопровождается ростом числа дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, возрастанием тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях, — пишут они. — Парк автомобилей в Ливенском районе ежегодно увеличивается. В результате роста автопарка существенно изменились характеристики дорожного движения, увеличилась плотность и интенсивность транспортных потоков, что привело к значительному повышению уровня напряженности дорожной ситуации как для водителей, так и для пешеходов».

Все эти проблемы местные власти планируют решить за счет реализации новой программы.

ИА «Орелград»