В Орле арестовали 2000 пачек сигарет

Специалисты рассказали о борьбе с нелегальным табаком.

Информация о результатах контроля в сфере оборота табачной продукции прозвучала на заседании региональной комиссии. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Орловской области, в регионе на постоянной основе проводятся контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением правил маркировки средствами идентификации на табачную продукцию.

Так, за период с сентября 2020 года и по сей день только по обращениям граждан было проведено 28 контрольных мероприятий. В рамках 23 из них было снято с реализации и арестовано 2021 единица табачной продукции, в том числе 1718 – импортной. Все эти пачки сигарет не имели средств идентификации, то есть продавались нелегально. Общая стоимость арестованной продукции составила 288,5 тысячи рублей.

Добавим, что забраковано было 11,5 процента от общего количества проверенной продукции. В отношении виновных лиц были составлены протоколы об административных правонарушениях, которые затем были направлены для рассмотрения в суд. На данный момент суды вынесли 19 решений по таким делам. Общая сумма наложенных на виновных штрафов составила 283 тысячи рублей. Также суды вынесли решения о конфискации 1530 единиц табачной продукции на 204 тысячи рублей.

ИА «Орелград»