«Московский парк» признали лучшим ЖК Орловской области

Комплекс получил премию «Единого Ресурса Застройщиков»

Орловский жилой комплекс (ЖК) «Московский парк» строительного холдинга «Орелстрой» признан лучшим в регионе по версии «Единого Ресурса Застройщиков» в 2021 году.

«Московский парк» получил первое место премии «ТОП ЖК» по потребительским качествам.

В конкурсе приняли участие 1346 проектов от 675 застройщиков. Победителей определяли 250 экспертов строительной отрасли. Основное внимание они уделили соблюдению требований при формировании комфортной среды.

Строительные объекты группы компаний «ОДСК» второй год подряд выигрывают эту премию. В 2020 году лучшим в Орловской области был признан ЖК «Университетский».

«Московский парк» — первый объект, в котором «ОДСК» использовала единый дизайн-код в оформлении зданий, детских площадок, мест общего пользования и даже трансформаторных подстанций. В качестве основных цветов были выбраны «все оттенки зелени» — естественные природные тона. На этапе планирования «Московского парка» строители решили сохранить существующие деревья и дополнить дворы газонами и цветниками.

ИА «Орелград»