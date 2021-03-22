Орловец пострадал при попытке потушить свою «Приору»

В итоге огонь все же уничтожил машину

В Орловской области 25-летний парень пострадал при попытке потушить загоревшийся автомобиль «Лада Приора». Об инциденте рассказала пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошел вечером 20 марта. Спасатели получили сигнал о пожаре в 18.29 из деревни Горностаевка Ливенского района. Огонь охватил гараж, в котором стоял автомобиль «Лада Приора». При пожаре пострадал молодой человек – он пытался справиться со стихией самостоятельно.

В итоге гараж и машина полностью выгорели. Причина и размер ущерба устанавливаются.

ИА «Орелград»