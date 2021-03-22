Под Орлом отпраздновали день рождения колонии, где сидел Навальный

Очередную годовщину создания отпраздновала колония в Нарышкино.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, исправительная колония №5 общего режима отметила свою очередную годовщину. Она была создана 19 марта 1962 года на основании приказа МВД СССР и приказа УВД Орловской области. В том году в поселке Нарышкино была организована исправительно-трудовая колония №5 усиленного режима. Уже на следующий день, 20 марта 1962 года, в колонию прибыла первая группа осужденных, которая проживая в палаточном городке приступила к строительным работам.

В наши дни ИК-5 – это колония общего режима. За пределами Орловской области она известна, в основном, тем, что в ней отбывал срок Олег Навальный – младший брат известного оппозиционера Алексея Навального. Он был приговорен к лишению свободы по делу «Ив Роше». Олег Навальный провел в колонии три с половиной года.

«В настоящее время исправительная колония №5 общего режима с участком строгого предназначена для осужденных-мужчин, впервые осужденных к лишению свободы с лимитом наполнения 1220 мест, из которых общий режим составляет 720 мест, участок строгого режима — 500 мест, — рассказали в УФСИН. — Нормы жилой площади в учреждении соблюдаются, организовано трехразовое горячее питание осужденных. В учреждении работает банно-прачечный комбинат».

Также сообщается, что осужденные трудятся на швейном производстве, причем в приоритетном порядке трудоустраиваются осужденные, имеющие исковые задолженности. В учреждении имеется медицинская часть, стационар на 15 коек и два бокса для инфекционных больных.

ИА «Орелград»