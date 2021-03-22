Пьяная езда за рулем обошлась орловцам в 18 млн рублей

22.3.2021 | 12:15 Новости, Общество

Приставы отчитались о взыскании задолженности за «пьяные» штрафы.

В 2020 году в Орловской области в результате комплекса принятых мер судебные приставы-исполнители взыскали с «пьяных» правонарушителей задолженность в размере свыше 18 миллионов рублей. Как пояснили в региональном управлении ФССП России, речь идет о тех, кто впервые попался полиции пьяным за рулем или впервые же отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

За такое правонарушение предусмотрена ответственность по статьям 12.8 и 12.26 КоАП РФ. Пьяных водителей наказывают лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года и административным штрафом в размере 30 тысяч рублей. Напомним, повторное нарушение карается уже в рамках Уголовного кодекса РФ.

Приставы отмечают. что далеко не все автовладельцы, получившие административное наказание, спешат его исполнять. Они не торопятся уплачивать штрафы, например, и в отношении них возбуждают исполнительные производства. К правонарушителям принимаются несколько видов предусмотренных законом мер.

«В 2020 году 152 должника, своевременно не оплатившие штрафы за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, были привлечены орловскими судебными приставами к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, – сообщили в управлении ФССП. — В рамках 110 исполнительных производств наложены аресты на их имущество».

Кроме того, 297 должников были ограничены в праве управления транспортными средствами – речь о тех, у кого истек срок лишения прав, установленный судом, но кто так и не оплатил штраф. По сравнению с 2019 годом таковых стало на 11 процентов больше. «В данном случае правонарушители стали пешеходами до принятия ими мер к полному погашению штрафа», — резюмировали в УФССП.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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