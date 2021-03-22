Самые популярные наказания для преступников назвали орловские судьи

В Орловском областном суде обсудили вопросы судебной практики

Орловский облсуд впервые за прошедший год в очном режиме провел семинарские занятия с судьями районных судов и мировыми судьями. Как пояснили в пресс-службе облсуда, из-за распространения новой коронавирусной инфекции подобные занятия раньше проводились при помощи интернета, в дистанционном режиме. Участники очных занятий обсудили несколько вопросов, включая вопросы практики назначения районными судами области уголовного наказания во втором полугодии 2019 года – первом полугодии 2020 года.

«В качестве положительной динамики было отмечено сокращение количества лиц, осужденных к реальному лишению свободы, — сообщает пресс-служба Орловского облсуда. — Как и прежде, наиболее применяемыми видами наказания остаются лишение свободы на определенный срок, лишение свободы условно, штраф, исправительные и обязательные работы».

Согласно приведенной статистике, за отчетный период времени в регионе наблюдалось значительное сокращение случаев назначения в качестве основного наказания принудительных работ. Количество таких вердиктов снизилось примерно в 3,5 раза. При этом в 1,2 раза увеличилась частота назначения в качестве основного наказания штрафа и условного осуждения к лишению свободы.

«Применение других видов наказаний несколько снизилось, — добавили в пресс-службе облсуда. — Так, наказание в виде ограничения свободы в первом полугодии 2020 года назначалось в 1,17 раза реже, чем во втором полугодии 2019 года».

Также участники семинара отметили, что в регионе немного увеличилось число осужденных, совершивших преступление в состоянии наркотического опьянения, но сократилась доля осужденных, совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения.

ИА «Орелград»