Туристам запретили стоянки на Подмасловой Горе под Орлом

Новый региональный памятник природы будут охранять особо.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков официально объявил особо охраняемой природной территорией регионального значения участок разнотравной степи, известный как Подмаслова Гора. Он расположен в Мценском районе, в 1,2 км на северо-восток от деревни Нарышкино. Его площадь составляет 1,7 га. Кстати, охраняться эта территория теперь будет в особом режиме. Губернатор уже распорядился оформить охранное обязательство и паспорт особо охраняемой природной территории.

По традиции, в границах особо памятника природы «Участок разнотравной степи (Подмаслова Гора)» запрещается любая хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности. Под запрет попали и все виды рекреационной деятельности, оказывающие негативное воздействие на памятник природы, в том числе обустройство стоянок, установка палаток и тентов. Это и другие ограничения явно осложнят жизнь туристам.

Так, на Подмасловой Горе отныне запрещено разведение костров, сжигание сухих листьев и травы, проезд и стоянка всех видов транспортных средств, рубка деревьев и кустарников, а также нарушение растительного покрова, за исключением проведения научных исследований и мероприятий по сохранению и восстановлению памятника природы. Для тех, кто с этими запретами не согласен, добавим, что на территории памятника губернатор также запретил «уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей».

ИА «Орелград»