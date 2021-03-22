В Орловской области на фоне коронавируса провели 335 массовых мероприятий

Грубых нарушений общественного порядка при их проведении не допущено.

Как сообщило управление МВД России по Орловской области, в январе-феврале 2021 года общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной и существенного влияния на криминальную обстановку не оказывала. По подсчетам полиции, за отчетный период времени в области было проведено 335 мероприятий с массовым участием граждан.

Большая часть из них оказались религиозными, всего за два месяца было проведено 169 таких мероприятий. Далее следуют спортивные массовые мероприятия — 108, культурные – 56 и политические – 2. Грубых нарушений общественного порядка при их проведении не допущено, подчеркнули в УМВД.

«В целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области ежесуточно в системе единой дислокации выставляются наряды полиции ОВД, а также наряды подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, — уточнили в правоохранительном ведомстве. — Указанными сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования выявлено 303 лица, находящихся в состоянии алкогольного опьянения».

Кроме того, за два месяца текущего года при участии народных дружин пресечено 27 административных правонарушений. С использованием технических средств АПК «Безопасный город» на улицах и в других общественных местах пресечено 23 административных правонарушения. В целом в январе-феврале в регион сотрудниками ОВД выявлено 6751 административное правонарушение, из которых 1142 подпадают под действие ст. 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте), а 527 — ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения).

ИА «Орелград»