За выходные трое орловцев погибли в пожарах

22.3.2021 | 9:27 Важное, Новости, Происшествия

В общей сложности пожарные эвакуировали 40 человек

Три человека погибли при пожарах в Орловской области за выходные, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. В общей сложности спасатели из-за происшествий эвакуировали 40 человек.

Первый смертельный пожар случился в ночь на 20 марта в райцентре Знаменское. На улице Совхозной загорелся жилой деревянный дом. Сигнал о происшествии поступил в 3.04, и когда пожарные прибыли, здание горело по всей площади. Внутри спасатели обнаружили тело 62-летнего мужчины.

Вечером в тот же день при пожаре погиб 34-летний житель деревни Подполовецкое Мценского района. Его тело обнаружили в деревянном доме, где случилось возгорание. Предварительная причина происшествия – нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Наконец, днем 21 марта в ходе пожара погибла 80-летняя жительница дома на улицы Приборостроительной в Орле. Загорелась ее однокомнатная квартира на первом этаже в пятиэтажном панельном доме. «В результате пожара в квартире выгорел коридор, квартира закопчена по всей площади, — рассказали в МЧС. — Причина пожара и материальный ущерб устанавливается».

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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