Эксперты оценили орловское молоко

Лишь небольшая часть продукции была забракована.

В Орловской области в 2020 году бюджетными учреждениями ветеринарии было проведено более 104 тысяч лабораторных исследований молока и молочных продуктов. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии. По итогам проведенных экспертиз было утилизировано 124 килограммов молока и молочных продуктов с повышенной кислотностью, а также 230 килограммов молока, полученного от больных субклиническим маститом коров.

«За прошедший год должностными лицами государственной ветеринарной службы региона оформлено около 60 тысяч ветеринарных сопроводительных документов на сырое молоко», — подчеркнули в управлении ветеринарии.

Тем временем в Орелстате заявили, что в этом году выросли основные показатели производства молока в Орловской области. Так, по подсчетам аналитиков, в среднем от одной коровы в сельхозорганизациях региона надоено 959 килограммов молока, что на 23 килограмма больше прошлогоднего показателя.

«Продуктивность коров возросла в десяти районах, — пояснили в Орелстате, — при этом самый высокий результат получен животноводами Верховского района, где в среднем от коровы надоено более 1,5 тонны молока».

Добавим, что средние потребительские цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности находятся примерно на одном уровне по всему региону. Так, по подсчетам статистиков, в феврале 2021 года в Орле за литр такого продукта торговцы просили в среднем по 56,23 рубля, в Ливнах – по 58,32 рубля, в Мценске – по 56,15 рубля. В среднем по Орловской области цена на молоко в феврале сложилась на уровне 56,63 рубля за литр.

ИА «Орелград»