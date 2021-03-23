КСП подтвердила нарушения в сфере перевозок в Орле

Сомнения у аудиторов вызвали заключенные с рядом перевозчиков контракты.

Контрольно-счетная палата города Орла в рамках аудита муниципальных закупок проверила управление городского хозяйства и транспорта мэрии областной столицы. Предметом проверки в данном случае стали заключенные ранее контракты на право осуществления пассажирских перевозок по муниципальным регулируемым маршрутам.

Как следует из краткого отчета КСП, в рамках проведенных контрольных мероприятий были установлены отдельные факты заключения указанным управлением муниципальных контрактов с перевозчиками «напрямую», без проведения конкурентных процедур. При этом срочность заключения указанных контрактов не подтверждена, считают в КСП.

Напомним, заключение контрактов с пассажирскими перевозчиками в конце прошлого года заинтересовало и региональное управление ФАС. Причем на чиновников пожаловались те перевозчики, которые, как они считают, были лишены возможности побороться за конкретные маршруты в рамках конкурсного отбора. Муниципальные контакты были заключены с их фактическими конкурентами без конкурентной же борьбы.

Сейчас специально созданная комиссия УФАС внимательно изучает пояснения перевозчиков и чиновников горадминистрации. Добавим, что всего было открыто два антимонопольных дела, которые недавно антимонопольная служба объединила в одно производство. Материалы городской КСП могут помочь при рассмотрении этого вопроса.

ИА «Орелград»