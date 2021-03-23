Орловец под видом «чернобыльца» выманил из бюджета четверть миллиона

За содеянное немолодой уже человек ответит перед судом.

Материалы этого уголовного дела ранее поступили на рассмотрение в суд Орловского района, однако затем они были переданы по подсудности в мировой суд Северного района города Орла. Именно в областной столице будет дана оценка тому, что сделал этот человек. Из материалов следует, что органы предварительного расследования обвинили его в мошенничестве при получении социальных выплат. Добился же он этого, по версии следствия, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Данный гражданин постоянно проживает в Орле. Однако он обратился в отделение Пенсионного фонда РФ с письменным заявлением, в котором указал совсем другой адрес. Это был адрес регистрации в пригородном населенном пункте, имеющем льготный социально-экономический статус вследствие аварии на Чернобыльской атомной станции. Постоянно проживающим или постоянно работающим в таких зонах гражданам от государства положены социальные выплаты.

Следствие считает, что именно эти выплаты, а именно повышенная пенсия, были целью обвиненного в афере человека. Постоянно он в «зараженном» населенном пункте не проживал, о чем был обязан уведомить специалистов Пенсионного фонда. Но не делал этого, так как социальные выплаты ему тут же перестали бы выплачивать. К тому моменту, когда правоохранители вскрыли обман со стороны «чернобыльца», тот успел получить от государства более 245 тысяч рублей.

Добавим, что санкцией ч.1 ст.159.2 УК РФ, по которой предъявлено обвинение, предусмотрено максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы. Кроме того, осужденного могут обязать вернуть государству незаконно полученные им выплаты.

ИА «Орелград»