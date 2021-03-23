Под Орлом рейсовый автобус протаранил иномарку

В салоне автобуса находились 15 человек

Рейсовый автобус «Орел-Болхов» столкнулся с автомобилем «Киа Рио» в Орловском районе, сообщили «Орелграду» в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент произошел 23 марта в 14.55 недалеко от населенного пункта Неполодь. В салоне ПАЗа находилось 15 человек, детей среди них не было. В аварии никто не пострадал. Часть пассажиров продолжили путь на попутных автомобилях, другие — на следующем автобусе.

На месте работали сотрудники МЧС и ГИБДД.

ИА «Орелград»