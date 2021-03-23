Стало известно о массовых земельных нарушениях под Орлом

Власти рассказали об итогах муниципального земельного контроля.

Отчет о работе в сфере муниципального земельного контроля по итогам 2020 года представила администрация Орловского района. Авторы документа отмечают, что такой контроль преследует три основные цели: профилактику и пресечение нарушений земельного законодательства, наведение порядка на улицах сел и деревень, а также побуждение владельцев объектов недвижимости к оформлению земли.

Из отчета следует, что в минувшем году в адрес районного отдела экологии и земельного контроля поступило 115 обращений от граждан и юридических лиц. В них содержалась информация о фактах возможного нарушения земельного законодательства. По итогам рассмотрения таких «сигналов» было проведено 33 внеплановых проверки. В результате в 13 случаях описанные в жалобах факты нашли подтверждение. В трех случаях были установлены факты нецелевого использования земли.

Кроме того, в 2020 году на территории Орловского района было проведено 177 плановых проверок. Примечательно, что по итогам 118 из них были выявлены нарушения земельного законодательства. В целом в минувшем году чиновники райадминистрации передали в Росреестр 131 материал о таких нарушениях. Сообщается, что по результатам их рассмотрения было вынесено 110 постановлений о наложении штрафов на виновных. В 21 случае наказания не последовало, поскольку нарушения в добровольном порядке были устранены до заседания специальной комиссии.

«В 2020 году сумма штрафов по выявленным нарушениям земельного законодательства составила 290 тысяч рублей, которые были зачислены в бюджет района», — добавили в администрации Орловского района.

Кстати, в 2021 году в муниципалитет поступило уже 22 обращения граждан о возможных нарушениях земельного законодательства, по ним проводятся проверки. Местные власти ожидают, что по традиции количество подобных обращений возрастет с приходом тепла.

ИА «Орелград»