В деле орловского института МВД появилась новая подозреваемая

По версии следствия, к преступной схеме причастна кадровик сосковского отдела полиции

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о мошенничестве, связанного с поступлением в Орловский юридический институт (ОрЮИ) МВД. В деле появилась четвертая подозреваемая — старший специалист направления по работе с личным составом отдела МВД по Сосковскому району, сообщили в ведомстве. Ее действия также квалифицированы как мошенничество.

Напомним, подозреваемые решили обмануть орловчанку, которая хотела, чтобы ее сын поступил в ОрЮИ. По данным СК, 13 марта одна из участниц группы – экс-начальница финансового отдела ОрЮИ – выманила у женщины 800 000 рублей, пообещав беспроблемное поступление сына в вуз. Полученные деньги злоумышленники поделили между собой.

Расследование уголовного дела продолжается. В орловском УМВД, в свою очередь, заявили о начале проверки в отношении новой подозреваемой. Если виновность кадровика подтвердится, ее уволят из органов внутренних дел, подчеркнули в ведомстве.

ИА «Орелград»