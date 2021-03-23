В Орле прошел пикет за отставку Клычкова

Координатор общественного движения «Граждане Орла» Вадим Невров обратился к президенту Владимиру Путину

В Орле прошёл одиночный пикет за отставку губернатора региона Андрея Клычкова. 23 марта координатор общественного движения «Граждане Орла» Вадим Невров попросил президента России Владимира Путина поддержать вотум недоверия Клычкову

Видеозапись пикета появилась на странице «Граждан Орла» во «ВКонтакте». Невров перечислил проблемы, возникшие в области за период правления Клычкова и его команды, призвав изгнать «серую саранчу» из Орловщины.

В частности, Невров отметил:

провал кадровой политики в медицине;

провал с обеспечением льготников лекарствами;

нарушения при реконструкции моста «Дружба»;

провал «мусорной реформы» и некачественную работу управляющей компании «Зелёная роща»;

«распил» бюджета на городской среде, массовую вырубку деревьев, уничтожение парка Победы.

Невров призвал орловских чиновников «проснуться» и сказал, что им должно быть стыдно за сотрудничество с Клычковым.

Напомним, в Орле уже несколько дней проходят пикеты за отставку мэра города Юрия Парахина, который считается креатурой Клычкова.

ИА «Орелград»