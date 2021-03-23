В Орле решили лишать депутатов права голоса

Безмолвие народного избранника может затянуться на месяц.

Орловский горсовет народных депутатов планирует на своем ближайшем заседании в первом чтении рассмотреть обновленную редакцию «Правил депутатской этики», а также внести несколько изменений в регламент работы регионального парламента. Например, одна из норм в случае ее одобрения парламентариями ужесточит требования к выступающим в горсовете.

Спикер будет не вправе «употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов городского Совета и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям».

Проектом документа предусмотрены и возможные санкции к нарушителям. Так, в случае нарушения правил депутатской этики председательствующий может сначала просто предупредить выступающего, а в случае повторного нарушения – лишить его права выступления в течение всего дня заседания горсовета.

«В случае нарушения правил депутатской этики депутат городского Совета может быть также лишен права выступления на срок до одного месяца решением городского Совета, принимаемым большинством от числа присутствующих на заседании депутатов городского Совета», — говорится в проекте решения городского парламента.

Отметим, что правила депутатской этики определяют нормы поведения депутата Орловского горсовета в соответствии с общепринятыми этическими нормами социального поведения при исполнении им депутатских полномочий. Согласно им, парламентарий должен воздерживаться от действий и заявлений, способных скомпрометировать как его самого, так и представляемых им избирателей и сам горсовет.

Взаимоотношения между нардепами должны строиться на основе равноправия. Депутат не должен навязывать свою позицию посредством угроз, ультиматумов и иных подобных действий. В случае если депутат имеет финансовую либо иную личную заинтересованность в вопросе, который обсуждается на заседании горсовета в его присутствии, он должен немедленно сообщить об этом и воздержаться от участия в голосовании по данному вопросу.

ИА «Орелград»