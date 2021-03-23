В Орле вскрыли завышение цен при реализации нацпроектов

Областная КСП усомнилась в законности ряда сделок.

Контрольно-счетная палата Орловской области отчиталась об итогах анализа закупок в рамках реализации нацпроектов. Сообщается, что были «установлены факты, напрямую влияющие на неэффективность закупок и расходов бюджетных средств». К ним аудиторы отнесли, к примеру, значительный объем закупок заказчиков у единственного поставщика и завышение начальной максимальной цены контракта (НМЦК).

Так, в 2020 году признаки ограничения конкуренции по закупкам были отмечены в рамках реализации трех нацпроектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Образование» и «Здравоохранение». Нарушения при обосновании НМЦК выявлены при шести нацпроектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Образование», «Экология», «Жилье и городская среда» и «Здравоохранение».

«В ходе сравнительного анализа… установлено, что закупочные цены на отдельные товары на 7-80% превышают цены на рынке, — говорится в отчете КСП. — Заказчиками не исследовалось ценообразование на рынке соответствующих групп товаров, что привело к значительной разнице в стоимости закупки идентичных товаров в рамках заключенных в один период времени договоров. В результате чего не обеспечен принцип эффективности использования бюджетных средств».

КСП приводит несколько конкретных примеров. Так, большая разница в цене относительно цен на рынке, по мнению аудиторов, сложилась при совместной закупке (Больница скорой медицинской помощи им. Семашко и Мценская ЦРБ) ультразвуковой системы. Она составила 8,589 миллиона рублей, или 26% от цены контракта. Причем контракты были заключены без конкурентных торгов с единственным поставщиком — индивидуальным предпринимателем.

Судя по отчету, этот же ИП поставил в онкологический диспансер роботизированную систему гистологической и иммуногистохимической диагностики на сумму 60,45 миллиона рублей. При этом, как показал анализ КСП, разница цены поставки относительно цены на рынке сложилась в размере 16,426 миллиона рублей, что составляет 27% от суммы контракта.

Еще три медучреждения региона закупили 31 функциональную трехсекционную кровать на общую сумму 3,015 миллиона рублей. Необоснованное завышение начальной максимальной цены контрактов привело к упущению возможности экономии бюджетных средств в сумме 452,84 тысячи рублей, считают в КСП.

Отчет аудиторов содержит и множество других подобных фактов. Разбираться с этим теперь, вероятно, будут силовики. Материалы своего экспертно-аналитического мероприятия КСП уже направила в прокуратуру Орловской области и другие правоохранительные органы.

ИА «Орелград»