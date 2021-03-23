В Орле задержали 13 человек, находившихся в федеральном розыске

Семеро из них отказались самостоятельно явиться в колонию.

Управление ФСИН России по Орловской области обнародовало данные о результатах первого этапа межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Помимо сотрудников УФСИН, в нем принимали участие представители и других правоохранительных органов региона.

Их основной задачей было установление и задержание лиц, уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы и от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, правоохранители искали тех, кто скрывается от органов дознания, следствия и суда. Операция заняла двое суток, но результат оказался весьма продуктивным.

Сообщается, что в ходе проведенных рейдов правоохранители проверили 58 адресов. Итогом стало задержание 13 человек, находившихся в федеральном розыске. По данным УФСИН, из них четверо уклонялись от контроля уголовно-исполнительной инспекции, а семеро не прибыли для получения предписания для самостоятельного следования в колонию-поселение. Еще двое задержанных находились в розыске по постановлениям управления МВД.

ИА «Орелград»