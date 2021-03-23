В Орловской области 10 тысяч безработных лишились своего статуса

Уровень безработицы упал до минимальной с апреля 2020 года отметки.

Как сообщает Орелстат со ссылкой на данные департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, к концу февраля 2021 года в государственных учреждениях службы занятости населения региона состояли на учете 5,1 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,3 процента численности рабочей силы.

Отметим, что это самый низкий показатель, начиная с апреля 2020 года, когда в регионе был зафиксирован резкий рост числа безработных. Как уже писал «Орелград», пик пришелся на август 2020 года, когда численность не занятых трудовой деятельностью граждан достигла отметки 14,3 тысячи человек, а количество официально признанных безработными граждан выросло до 13,2 тысячи человек.

С тех пор многое изменилось – к началу марта 2021 года в Орловской области официально статус безработного имеют всего 4,5 тысячи граждан. Из них 3,4 тысячи человек получают пособие по безработице. Представленная в отчете динамика говорит о том, что с августа число безработных орловцев неизменно сокращалось. В результате уже почти 10 тысяч человек не имеют прежнего статуса.

«В феврале 2021 года получили статус безработного 812 человек, трудоустроено за месяц 335 человек, что на 27,4 процента больше, чем в феврале 2020 года», — добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»