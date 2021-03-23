Виновник ДТП с пятью пострадавшими в Орле избежал наказания

Юный лихач сумел договориться с пострадавшей девушкой.

Советский районный суд города Орла рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 20-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Как уже писал «Орелград», это резонансное ДТП произошло около пяти часов утра 11 октября 2020 года в самом центре Орла. Обвиняемый находился за рулем автомобиля «Фольксваген Пассат», причем был нетрезв. Он двигался по улице Брестской в направлении улицы Салтыкова-Щедрина. Водитель был невнимателен к дорожной обстановке, ехал на высокой скорости. В результате иномарка протаранила световую опору.

В машине кроме водителя находилось еще четыре пассажира, все – очень юного возраста. Наиболее серьезные травмы получила девушка, сидевшая на заднем пассажирском сидении, слева от водителя. У нее были диагностированы множественные переломы, которые расцениваются как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

В суде потерпевшая и ее представитель заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого в связи с примирением сторон. Они пояснили, что причиненный ущерб возмещен, в частности, выплачена компенсация морального и материального ущерба в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, юный лихач принес пострадавшей свои извинения.

Подсудимый и его защитник ходатайство поддержали, а государственный обвинитель возражал относительно прекращения уголовного дела. Суд сослался на статью 76 УК РФ. Согласно ей, от уголовной ответственности «может быть освобождено лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред».

В суде было установлено, что виновник ДТП к уголовной ответственности привлекается впервые. Поскольку он примирился с потерпевшей и загладил причиненный ей вред, уголовное дело в отношении него было прекращено.

ИА «Орелград»