Егор Строев заявил о необходимости реформ в России

24.3.2021 | 13:17 Новости, Политика

Бывший губернатор Орловской области призвал повышать уровень жизни людей

Экс-губернатор Орловской области Егор Строев рассказал о проблемах россиян в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, России нужны изменения.

«Назрели реформы по изменению уклада жизни людей, повышению их жизненного уровня», — заявил Строев. Он также отметил, что россияне недовольны низкими зарплатами и социальной незащищённостью.

Строев подчеркнул, что нужно собрать всю патриотическую и думающую интеллигенцию, «всех людей, способных заниматься трудом и творчеством, поднять жизненный уровень и авторитет государства».

Егор Строев родился в 1937 году в деревне Дудкино, сейчас это деревня Строево Хотынецкого района Орловской области. С 1993 года Строев возглавлял администрацию Орловской области, в 2005 стал губернатором. Этот пост он занимал до февраля 2009 года.

С 1996 по 2001 год Строев был председателем Совета Федерации РФ. Он является почетным председателем верхней палаты парламента.

ИА «Орелград»

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