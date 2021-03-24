Орловец защитил женщину от потенциального насильника и угодил в колонию

24.3.2021 | 8:30 Новости, Происшествия

Кровавая драма разыгралась в июле прошлого года в Орле.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный судом Северного района города Орла. Перед ним предстал ранее судимый гражданин. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия).

Было установлено, что подсудимый в июле прошлого года пригласил к себе в гости компанию, за столом было и несколько женщин. Совместно они распивали спиртные напитки. Изрядно опьянев, один из гостей начал вести себя как минимум некрасиво. Как пояснил сам подсудимый и несколько свидетелей, этот гость «приставал к присутствующим женщинам, хвалился тем, что он очень сильный, снимал шорты и демонстрировал свои половые органы». Женщины пресекали его действия.

Затем хозяин квартиры заснул. Проснулся же он от крика своей сожительницы, которая кричала, что ее бьют. Она объяснила, что все тот же наглый гость начал приставать к ней, добиваясь половой близости. А когда она отказала, то ударил ее кулаком в глаз. Женщина попросила сожителя выгнать гостя из квартиры, но тот явно перестарался. Он схватил кухонный нож и ударил им гостя в живот.

Кстати, потерпевший сам ушел из квартиры. Позднее ему пришлось обратиться к медикам, которые прооперировали его и спасли ему жизнь. Что касается подсудимого, то он хоть и заступился за даму, все равно получил наказание. Его приговорили к лишению свободы на 3 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

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