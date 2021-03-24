Отопительный сезон на Орловщине признали спокойным

24.3.2021 | 11:32 ЖКХ, Новости

Андрей Клычков утверждает, что правительство ежедневно мониторит ситуацию

На Орловщине выдался спокойный отопительный сезон, сообщили в пресс-службе областного правительства. Губернатор Андрей Клычков заявил, что серьёзных сбоев в работе коммунальных систем не выявили.

Этот вопрос глава региона обсудил на встрече с руководителем Приокского управления Ростехнадзора Василием Челенко 23 марта. Клычков также отметил, что правительство ежедневно следит за ситуацией.

«Также был затронут вопрос обеспечения безаварийного прохождения паводкоопасного периода в Орловской области», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

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