Отопительный сезон на Орловщине признали спокойным

Андрей Клычков утверждает, что правительство ежедневно мониторит ситуацию

На Орловщине выдался спокойный отопительный сезон, сообщили в пресс-службе областного правительства. Губернатор Андрей Клычков заявил, что серьёзных сбоев в работе коммунальных систем не выявили.

Этот вопрос глава региона обсудил на встрече с руководителем Приокского управления Ростехнадзора Василием Челенко 23 марта. Клычков также отметил, что правительство ежедневно следит за ситуацией.

«Также был затронут вопрос обеспечения безаварийного прохождения паводкоопасного периода в Орловской области», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»