Переулок Маслозаводской в Орле ждет регенерация

24.3.2021 | 10:41 Новости, Общество

В 2021 году орловские дороги впервые пообещали ремонтировать по новой технологии

Переулок Маслозаводской в Орле в 2021 году впервые отремонтируют по инновационной технологии холодной регенерации, сообщила пресс-служба администрации города.

Метод холодной регенерации заключается в том, что во время ремонта срезают не только асфальт, но и дорожную «подушку» до самой земли.

«Получившаяся масса из старого асфальта, щебня и песка перемалывается с добавлением битума и присадок, а затем укладывается заново», — рассказали в мэрии. При этом сверху обновленной «подушки» кладут ещё два слоя свежего асфальта.

Таким же методом в 2021 году починят и другие орловские дороги общей протяжённостью 16,5 километров. Ремонт проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как уже писал «Орелград», в начале марта в переулке Маслозаводском уже латали ямы, но асфальт «не прижился». В мэрии оправдались тем, что дорожная «подушка» слишком сильно изношена.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования