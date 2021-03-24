Пропавшего 78 лет назад солдата нашли под Орлом

Установить личность погибшего бойца помог анализ ДНК.

Житель Москвы помог орловским поисковикам идентифицировать личность одного из солдат, чьи останки были обнаружены в ходе акции «Вахта Памяти» прошлой осенью. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, на базе которого создан и действует поисковый отряд «Память». В ведомстве уточнили, что останки павших в годы Великой Отечественной войны бойцов были найдены в окрестностях деревни Задушное Новосильского района Орловской области.

Всего из земли были извлечены останки 14 бойцов Красной армии. У одного из них в кармане лежала ложка с выгравированным на ней именем. Это позволило установить, что ее владельцем был старший сержант Колобаев Сергей Петрович, 1922 года рождения, уроженец города Молотов. Позже, уже при помощи архивных данных, орловские поисковики выяснили, что в армию он был призван Молотовским РВК. Считалось, что он погиб в бою 14 июля 1943 года, но так как останки не были найдены, боец все эти годы числился пропавшим без вести. Поисковикам удалось найти его племянница, который проживает в Москве.

«В связи с тем, что личность красноармейца была установлена по подписной вещи, которая теоретически могла переходить из рук в руки, было принято решение о назначении генетической экспертизы, — рассказал Александр Чепурнов, руководитель ОРПОО «Отечество», член поискового отряда «Память». — Предполагаемый племянник найденного красноармейца посетил Орловскую область, сдал необходимые анализы для проведения ДНК-экспертизы и сравнения с ДНК поднятого бойца».

Кроме того, поисковики УФССП свозили москвича в деревню Задушное.

ИА «Орелград»