Суд защитил орловчанку от уплаты процентов по кредиту

Женщине помогло время, так как срок исковой давности истек.

Новодеревеньковский районный суд сообщил подробности рассмотрения иска кредитной организации к местной жительнице по делу о взыскании задолженности по кредитному договору. Уточняется, что в роли истца выступило ООО, которое на самом деле кредит женщине не выдавало. Кредитную карту ей еще в августе 2014 года вручил банк. Он же установил лимит по карте и открыл счет для отображения операций, совершаемых с использованием карты.

Впоследствии банк заключил договор с указанным ООО, которому после этого перешли все права по кредитной карте. Затем фирма начала действовать. Сначала она обратилась к мировому судье за выдачей судебного приказа, который позволил бы ей взыскать долги с ответчицы. Однако женщина оспорила судебный приказ и добилась его отмены.

Тогда ООО обратилось в районный суд с исковым заявлением о взыскании задолженности по кредитной карте. Но женщина и тут нашла, что сказать – она заявила о пропуске срока исковой давности обращения в суд, и суд посчитал ее доводы обоснованными. Он напомнил, что течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Причем срок давности по искам о просроченных повременных платежах (проценты за пользование заемными средствами, арендная плата и т.п.) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу. В данном случае суд сам подсчитал сроки по каждому просроченному платежу и пришел к выводу, что на момент подачи иска сроки эти уже истекли. В удовлетворении заявленных требований кредитору было отказано, но у проигравшей стороны есть возможность обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»