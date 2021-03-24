Виновник смертельного ДТП под Орлом отделался штрафом

24.3.2021 | 9:02 Новости, Происшествия

Водитель выплатит государству судебный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Мценский районный суд Орловской области рассмотрел ходатайство следователя МВД о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ранее не судимого местного жителя. Последнего обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, данный гражданин стал виновником ДТП, которое произошло в ноябре 2020 года.

Из материалов дела следует, что фигурант двигался по трассе М-2 «Крым» на территории Мценского района за рулем «КамАЗа», при этом у него не было полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства. Уже отсутствием страховки он нарушил требования закона. К сожалению, это нарушение было не единственным.

На перекрестке водитель грузовика не пропустил двигавшийся по главной дороге автомобиль «Фольксваген Гольф», в котором находилось пять человек. В результате столкновения все пассажиры легковушки получили травмы различной степени тяжести, причем один из них получил тяжелые травмы. Водитель иномарки также в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где скончался спустя некоторое время. Медики сочли, что причиной его смерти стали травмы, полученные в ДТП.

Следствие не заняло много времени. В результате появилось ходатайство о прекращении уголовного дела, поскольку фигурант «впервые привлекается к уголовной ответственности, а также загладил причиненный преступлением вред». В суде выяснилось, что водитель грузовика извинился перед семьей погибшего и выплатил компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

Еще 50 тысяч рублей компенсации он выплатил пассажиру легковушки, получившему в столкновении серьезные травмы. И этот пассажир, и семья погибшего заявили, что претензий к виновнику аварии не имеют. В результате суд удовлетворил ходатайство следователя. Гражданина освободили от уголовной ответственности, но назначили ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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