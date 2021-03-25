Голикова обратила внимание на безработицу в Орловской области

25.3.2021 | 8:49 Новости, Политика

Вице-премьер потребовала изменить региональную программу по восстановлению занятости

Федеральная межведомственная рабочая группа признала, что в Орловской области недостаточно работает программа по восстановлению занятости до допандемических показателей. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания группы.

Она потребовала, чтобы Орловская область скорректировала региональную программу и до 29 марта проинформировала об этом Минтруд. Кроме Орловщины, проблемы зафиксированы в Курской, Белгородской, Калужской, Тамбовской областях и еще 11 регионах.

«Минтруду по результатам рассмотрения данного вопроса было поручено до 2 апреля 2021 года провести анализ поступающей от регионов информации об имеющихся проблемах по восстановлению рынка труда до допандемических значений и представить в правительство России информацию о ходе реализации региональных программ и об изменениях на региональных рынках труда, в целях принятия на федеральном уровне оперативных решений для устранения имеющихся проблем», — цитирует ТАСС сообщение секретариата.

ИА «Орелград»

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