На Орловщине открылся сезон горящей травы

Первое в году возгорание травы произошло около деревни Верхнее Муханово Троснянского района

На Орловщине зафиксировали первый в 2021 году случай горения сухой травы, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании травы поступил 24 марта в 16:19. Возле деревни Верхнее Муханово Троснянского района горели 0,1 гектара сухостоя.

Сотрудники МЧС предупреждают, что сжигание сухой травы вредит окружающей среде и просит граждан отказаться от него. Также в полях с сухостоем не следует бесконтрольно жечь мусор, играть со спичками, бросать окурки.

Если вы видите горение сухой травы, стоит позвонить в пожарную охрану по телефонам 01, 101 или 112.

ИА «Орелград»