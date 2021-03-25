«Новые люди» предложили узаконить плату за отказ от службы в армии

Так призывники и военкоматы уйдут от нелегальных схем, считают в партии

Партия «Новые люди» предложила узаконить в России плату за отказ от службы в армии, а вырученные деньги направлять на обучение отслуживших молодых людей. Инициатива позволит призывникам и военкоматам уйти от коррупционных схем, считают политики.

«Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил», — пояснил основатель «Новых людей» Алексей Нечаев.

Сделав схему платного отказа от срочной службы законной, можно будет пополнить бюджеты и помочь отслужившим россиянам. Они смогут выбрать вуз и учиться за счет тех, кто в армию решил не идти.

В пресс-службе «Новых людей» отметили, что предложение созрело и в самой партии, и среди участников конкурса «Марафон идей». Еще одна идея «Новых людей» — расширить перечень специальностей для альтернативной гражданской службы, малопопулярной среди российских призывников.

«Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а веб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик про армию для соцсетей, будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники», — добавил Нечаев.

Лидер «Новых людей» пригласил к обсуждению идеи всех заинтересованных лиц, в том числе министерство обороны РФ.

ИА «Орелград»