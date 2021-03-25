Орловцам предложили придумать логотип и слоган для выборов в Госдуму

Жители региона могут принять участие в творческом конкурсе ЦИК.

Как сообщила Избирательная комиссия Орловской области, в России стартовал творческий конкурс на создание логотипа (эмблемы) и слогана избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Его организатором является Центральная избирательная комиссия.

По условиям, принять в нем участие могут жители любого региона — граждане РФ, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования очной формы обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры всех направлений подготовки, а также обучающиеся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).

«Конкурс проводится в несколько этапов и предусматривает определение специально сформированной комиссией из числа всех участников, представивших конкурсные работы, финалистов творческого состязания, а также проведение онлайн-голосования за работы финалистов с целью определения победителей конкурса по каждой номинации (слоган и логотип)», — уточнили в Избирательной комиссии Орловской области.

Логотип и слоган могут разрабатываться индивидуально или в составе творческих коллективов. Участники обязаны соблюдать законодательство о защите авторских прав, причем они самостоятельно несут ответственность за нарушение прав третьих лиц. ЦИК оставляет за собой право подвергнуть проверке авторство и оригинальность конкурсных работ.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать по 15 апреля включительно. Первый этап пройдет с 16 по 23 апреля, на нем специальная комиссия выберет финалистов. Второй этап пройдет с 26 апреля по 3 мая, он будет включать в себя онлайн-голосование. Третий этап конкурса, на котором будут определены победители, пройдет с 4 по 14 мая.

Организаторы подчеркивают, что заявка и все прилагающиеся к ней материалы должны соответствовать законодательству РФ, иначе ее не допустят к участию. Например, организаторы отвергнут заявки, содержащие недостоверную и провокационную информацию, символы, призванные возбуждать расовую, национальную, религиозную и иную вражду, экстремистские положения, бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения.

ИА «Орелград»