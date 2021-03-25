Орловским ветеранам выделили 20 млн рублей на квартиры

25.3.2021 | 13:32 Новости, Общество

По информации областного правительства, новое жильё сейчас ждут четыре ветерана

Правительство Орловской области в 2021 году готово потратить более 20 млн рублей на обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) жильём, сообщили в пресс-службе областной администрации. Деньги выделило министерство строительства РФ.

В региональном реестре на улучшение жилищных условий сейчас числятся четыре ветерана ВОВ. Квартирами на Орловщине обеспечивают также участников других войн, инвалидов и семьи с детьми-инвалидами. В 2021 году на это планируют потратить 13,5 млн рублей.

Деньги на квартиры ветеранам выделяют в соответствии с указом президента РФ, он действует с 2008 года. За этот период жильём обеспечили 2442 участников ВОВ, из них больше половины (1295) получили новые квартиры.

За 2020 год правительство Орловской области потратило больше 11 млн рублей на жильё для 10 ветеранов ВОВ, а также почти 9 млн рублей на квартиры для инвалидов и участников других войн.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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