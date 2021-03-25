В Орле иномарка и «семёрка» не поделили дорогу

25.3.2021 | 10:05 Новости, Происшествия

Пассажир ВАЗ-2107 получила травмы, её отпустили лечиться дома

В Орле столкнулись «Фольксваген» и ВАЗ-2107. Есть пострадавшая, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.

Авария произошла 24 марта в 20:30. 30-летний водитель «семёрки» ехал по улице 3-я Курская со стороны улицы Пушкина. В районе дома №25 по 3-й Курской он столкнулся с автомобилем «Фольксваген Тигуан», который двигался в попутном направлении.

25-летняя пассажирка ВАЗ-2107 получила травмы, её отпустили лечиться дома.

ИА «Орелград»

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